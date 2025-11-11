DJ IPO/BASF will Agrarsparte in Frankfurt an die Börse bringen

DOW JONES--Das geplante Börsenlisting des Agrargeschäfts von BASF soll 2027 oder später in Frankfurt stattfinden. Das teilte das Mutterunternehmen jetzt in Ludwigshafen mit. Die Sparte Agricultural Solutions wird derzeit in eigene Gesellschaften ausgegliedert und führt ein branchenspezifisches ERP-System ein. Bis Anfang 2027 soll das Unternehmen als Societas Europaea aufgestellt und börsenreif sein. BASF will nach einem Listing die Mehrheit behalten.

Den Übergang wird ein vierköpfiges Management-Board verantworten, dessen Leiter Livio Tedeschi sein wird. Der 54-Jährige ist bereits jetzt verantwortlich für die Sparte. Finanzchef von BASF Agricultural Solutions wird der Vallurec-Manager Sascha Bibert.

Das BASF-Agrargeschäft soll den Angaben zufolge zu einem der drei führenden Unternehmen im Bereich Saatgut und Pflanzeneigenschaften entwickelt werden und eine führende Position im Pflanzenschutz sichern.

