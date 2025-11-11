Die 87-Megawatt-Freiflächenanlage soll über ein PPA ein namentlich nicht genanntes Unternehmen beliefern. Der portugiesische Energiekonzern betrachtet das Projekt als Fundament für weiteres Wachstum auf dem deutschen Markt. EDP Renewables und Kronos Solar EDPR, zwei Tochtergesellschaften des weltweit aktiven portugiesischen Energiekonzerns EDP S. A. , haben in Ketzin (Brandenburg) eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 87 Megawatt fertiggestellt. Das Projekt markiert für EDP einer Mitteilung zufolge "einen wichtigen Meilenstein in der ambitionierten Wachstumsstrategie des Unternehmens für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland