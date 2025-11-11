Zürich - Die Hoffnungen auf einen Zoll-Deal zwischen der Schweiz und den USA stärken den Schweizer Franken. In der Folge fällt der Dollar am Dienstagnachmittag das erste Mal seit Ende Oktober unter die Marke von 80 Rappen. Das Dollar-Franken-Paar notiert am späten Nachmittag bei 0,7993 Franken. Am Mittag stand es noch bei 0,8026. Auch gegenüber dem Euro gewinnt der Franken leicht an Wert. So wird die Gemeinschaftswährung am Nachmittag noch bei 0,9274 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...