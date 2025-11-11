Im NBC-Depot strahlen die nächsten dreistelligen Prozente: Die Aktie von Monte Rosa Therapeutics liefert nach dem Einstieg des No Brainer Club eine beeindruckende Kursrallye und schnellt +125% in acht Wochen in die Höhe. NBC-Mitglieder sind einmal mehr aus dem Häuschen. NBC-Einstieg zwischen 6,00 und 6,30 US$ Am 15. September erwarben NBC-Mitglieder Monte-Rosa-Aktien im großen Stil zu Kursen zwischen 6,00 und 6,30 US$, nachdem das Biotechunternehmen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.