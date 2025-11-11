© Foto: Imago Images / ZUMA Press Wire

"Eine der häufigsten Betrugsmethoden der Moderne" - Burry warnt, dass Tech-Giganten ihre Gewinne durch Bilanztricks künstlich aufblähen. 176 Milliarden US-Dollar sollen in den Abschreibungen fehlen.Michael Burry hat erneut eine heftige Debatte an der Wall Street ausgelöst. Der Gründer von Scion Asset Management wirft großen Tech-Konzernen vor, ihre Gewinne künstlich aufzublähen, indem sie die Lebensdauer ihrer Vermögenswerte verlängern - ein Vorgehen, das laut Burry eine "der häufigsten Betrugsmethoden der Moderne" sei. In einem Beitrag auf X schrieb Burry: "Die Unterbewertung der Abschreibungen durch die künstliche Verlängerung der Nutzungsdauer von Vermögenswerten steigert die Gewinne - …