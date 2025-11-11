EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Delticom AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Delticom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



11.11.2025 / 17:52 CET/CEST

Hiermit gibt die Delticom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort: https://www.delti.com/de/investor-relations/mitteilungen/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort: https://www.delti.com/en/investor-relations/news/





