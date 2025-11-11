SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH ANLEIHE ÜBER CHF 600 MILLIONEN

Sika hat heute erfolgreich eine Anleihe im Totalbetrag von CHF 600 Millionen in drei Tranchen platziert. Die Liberierung der drei Tranchen erfolgt am 28. November 2025. Die Emission erfolgt unter der Federführung von BNP Paribas, UBS und der Zürcher Kantonalbank. Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Eine CHF 100 Millionen Anleihe November 2025 - August 2027 (1 ¾ Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 0.450% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.003% begeben, was einer Rendite von 0.4481% entspricht.





Eine CHF 250 Millionen Anleihe November 2025 - November 2030 (5 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 0.850% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.220% begeben, was einer Rendite von 0.8050% entspricht.





Eine CHF 250 Millionen Anleihe November 2025 - November 2034 (9 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 1.200% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.361% begeben, was einer Rendite von 1.1575% entspricht.

Die drei Tranchen komplementieren das Fälligkeitsprofil der Anleihe und reduzieren gleichzeitig die konzernweiten Zinskosten. Der Nettoerlös der Transaktion wird für allgemeine Unternehmenszwecke inklusive der Refinanzierung von bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten verwendet.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

