Anleihe-Emission deutlich überzeichnet - Prospektnachtrag genehmigt

Der Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat das Volumen seiner neuen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460AT6) aufgrund der hohen Nachfrage von ursprünglich bis zu 50 auf bis zu 75 Mio. Euro angehoben. Der entsprechende Prospektnachtrag wurde von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF genehmigt und an die BaFin notifiziert.

Wie S04-Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers erklärt, übertrifft die Nachfrage sowohl im öffentlichen Angebot als auch bei professionellen Investoren die Erwartungen ...

