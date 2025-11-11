Nach dem starken Wochenauftakt wegen der Aussicht auf ein Ende des Shutdown in der US-Regierung tun sich die US-Börsen am Dienstag in der ersten Handelshälfte schon wieder etwas schwerer. Neue ADP-Beschäftigungsdaten und Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertungen von Tech-Unternehmen drückten viele Kurse. Während der US-Leitindex Dow Jones nach gut zwei Handelsstunden um 0,5 Prozent auf 47.622 Punkte zulegt, liegen andere Indizes im Minus. Der marktbreite S&P 500 verliert 0,3 Prozent auf 6.812 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär