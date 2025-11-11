Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag einen weiteren Tag klar im Plus geschlossen. Rückenwind gab die Chance auf eine Einigung im Zollstreit mit den USA. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend Verhandlungen mit der Schweiz zur Reduktion der Zölle bestätigt. Insider sprachen von einer möglichen Zollsenkung von 39 auf 15 Prozent. Dies könnte den Schweizer Aussenhandel laut Ökonomen deutlich stärken. Vor allem die Uhrenbranche, die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.