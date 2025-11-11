Seit Anfang April befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend, der Kurs hatte sich in sechs Monaten verdreifacht. Nach einem neuen Jahreshoch am 16. Oktober mit einem Kurs von 2,80 Euro ist die Aktie von Sibanye-Stillwater ISIN: ZAE000259701 in eine Konsolidierung übergegangen. Sobald das Bergbau- und Metallverarbeitungsunternehmen einen Schlusskurs über das bisherige Jahreshoch hinzaubert, ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wahrscheinlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
