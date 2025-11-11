Intel verliert nach nur sechs Monaten seinen KI-Chef Sachin Katti, der zu OpenAI wechselt und dort eine strategische Stelle übernimmt. Für Intel ist es nicht der erste hochrangige personelle Verlust. Intels Chief Technology Officer und KI-Chef Sachin Katti hat den Chiphersteller verlassen und ist zu OpenAI gewechselt. Das berichteten die Nachrichtenagentur Reuters und die Financial Times. Das Besondere an der Personalnachricht: Katti war lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
