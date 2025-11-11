Die Netzinvestitionen zahlen sich aus. United Internet AG (ISIN: DE0005089031) hat in den ersten neun Monaten 2025 trotz deutlich gestiegener Anlaufkosten beim eigenen Mobilfunknetz ein solides Ergebniswachstum erzielt. Der Umsatz stieg um 1,4 Prozent auf 4.502 Millionen Euro, das EBITDA legte um 1,9 Prozent auf 966,4 Millionen Euro zu. Bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund, dass die Anlaufkosten des 1&1 Mobilfunknetzes um 34,1 Millionen Euro höher ausfielen als im Vorjahr und sich auf 201,2 Millionen Euro summierten. Die Kundenbasis wuchs um 480.000 Verträge auf 29,50 Millionen ...

