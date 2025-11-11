Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB (ISIN: DE0006292030) hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein starkes drittes Quartal 2025 hingelegt. Auftragseingang, Umsatz und bereinigtes Ergebnis liegen über dem Vorjahr. In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um 2,7 Prozent auf 2,448 Milliarden Euro, währungsbereinigt wären es sogar 4,8 Prozent gewesen. Der Umsatz kletterte um 2,8 Prozent auf 2,233 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 4,9 Prozent. Die weltweite Investitionszurückhaltung und der Wertverlust des US-Dollars haben das Unternehmen herausgefordert, doch CEO Dr. Stephan ...

