Die IONOS Group SE (ISIN: DE000A3E00M1) hat starke Zahlen für die ersten neun Monate 2025 vorgelegt und gleichzeitig eine strategische Weichenstellung angekündigt. Der Hosting-Anbieter will seinen AdTech-Bereich verkaufen und sich vollständig auf die Kerngeschäftsfelder Web-Presence, Productivity und Cloud Solutions konzentrieren. Die Entscheidung überrascht, denn die Quartalszahlen sprechen für sich: Der Umsatz kletterte um 6,2 Prozent auf 980,2 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA sprang um beeindruckende 20,8 Prozent auf 368,5 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 37,6 Prozent, ...

