© Foto: Jens Niering - Jens Niering

Google investiert 5,5 Milliarden Euro in neue Rechenzentren und grüne Energie - ein Signal für Deutschlands Rolle als digitales Kraftzentrum Europas.Google will in den kommenden vier Jahren rund 5,5 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das gab Deutschlandchef Philipp Justus am Dienstag bekannt. Es ist das bisher größte Investitionsprogramm des Konzerns in der Bundesrepublik. Ziel sei es, die Cloud-Infrastruktur und Rechenleistung deutlich auszubauen, um die wachsende Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten zu bedienen. In Dietzenbach bei Frankfurt entsteht ein neues Rechenzentrum, während der bestehende Standort in Hanau erweitert wird. Auch die Google-Büros in München, Frankfurt und …