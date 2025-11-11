Helsinki - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 8, 24, 25, 41 und 50, die beiden "Eurozahlen" sind die 8 und die 9. Diese Angaben sind ohne Gewähr.



Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.



Im Jackpot liegen bei der heutigen Ausspielung rund zehn Millionen Euro.





© 2025 dts Nachrichtenagentur