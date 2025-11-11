Ein neuer Handelstag steht vor der Tür, für aufmerksame Anleger wird es zahlreiche Gelegenheiten geben. Ich habe mir heute einige Hundert Werte angeschaut und es waren Aktien dabei, die ich zwar nicht im Express-Service für morgen vorgeschlagen habe, die mir aber durchaus interessant erscheinen. Bei Fresenius Medical Care könnte schon bald eine Gegenwehr starten, auch Siemens Healthineers ist sehr interessant. Am Mittwoch veröffentlichen einige Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS