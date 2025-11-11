Die viel beachtete Investorin sorgt erneut für Aufsehen. Die Gründerin von ARK Invest hat ihre Tesla-Bestände reduziert und investiert das Geld nun in den boomenden Bereich der KI und Chips. Doch auch ihre Position in Palantir schrumpfte. Stattdessen investierte Cathie Wood unter anderem in einen Kryptowährungs-Spezialisten. Cathie Wood hat in der vergangenen Woche mal wieder einige Positionen in ihren Fonds verändert. Laut den neuesten Unterlagen von ARK (vom 10.11.25) verkaufte das Unternehmen ...

