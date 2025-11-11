NielsenIQ (NYSE: NIQ) (das "Unternehmen" oder "NIQ"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, gab heute bekannt, dass Jim Peck, Chairman und CEO, am Dienstag, dem 18. November 2025, um 10:20 Uhr ET an einem Kamingespräch auf der J.P. Morgan Ultimate Services Investor Conference teilnehmen wird. Eine Live-Übertragung der Präsentation wird auf der Investor-Relations-Website von NIQ unter https://investors.nielseniq.com verfügbar sein. Nach Abschluss der Präsentation wird auf der Website des Unternehmens eine Aufzeichnung verfügbar sein.

NielsenIQ (NIQ) ist ein führendes Unternehmen für Verbraucherinformationen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern vermittelt und neue Wachstumschancen aufzeigt.

