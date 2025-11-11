Aus einer uneinheitlichen Tendenz zum Start in den Dienstag wurde es in New York doch überwiegend freundlich. Der Leitindex Dow Jones ging so hoch wie noch nie aus dem Handel. Nur vier Werte verbuchten Abschläge, davon am stärksten Nvidia. Der Nasdaq 100 büßte zum Schluss 0,3 Prozent ein. Nach einem starken Wochenauftakt wegen der Aussicht auf einen Kompromiss im US-Haushaltsstreit ist es am Dienstag an den US-Börsen durchwachsen weiter gegangen. Die größer werdende Chance auf ein Ende des Regierungsstillstands ...

