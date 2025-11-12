Berlin - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) fordert die Bundesbürger auf, mehr Wein von deutschen Winzern zu trinken.



Wie die "Bild" (Mittwochsausgabe) berichtet, hält Rainer die Qualität deutscher Weine "für exzellent", die Preise dagegen seien "ruinös". Er werbe bei Gastronomen und Verbrauchern dafür, "dass mehr deutscher Wein ins Glas kommt. Das haben unsere Winzer verdient", sagte Rainer laut Zeitung bei einer Veranstaltung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Berlin.



Wie die "Bild" weiter schreibt, bekräftigte Rainer zugleich, dass die Mehrwertsteuersenkung für Restaurants und Gaststätten von 19 Prozent auf sieben Prozent zum 1. Januar 2026. "Die Absenkung braucht es. Sie wird auch kommen. So ist es beschlossen", sagte der CSU-Politiker.





