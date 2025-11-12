Das Empire State Building (ESB) gab heute seine Pläne für die Weihnachtszeit bekannt: Weihnachtsschmuck, Vorführungen klassischer Weihnachtsfilme, lokale Pop-up-Stände, festliche Turmbeleuchtungen und eine Holiday-Kooperation mit den Radio City Rockettes, um die schönste Zeit des Jahres in New Yorks beliebtester Attraktion zu feiern.

"Es gibt keinen besseren Ort, um die Weihnachtszeit in New York City zu feiern, als das Empire State Building Observatory", sagte Dan Rogoski, General Manager des Empire State Building Observatory. "Dieses Jahr können New Yorker und Besucher in unserem legendären Veranstaltungsort das Beste der Weihnachtszeit genießen, während wir das 100-jährige Jubiläum der Radio City Rockettes feiern."

Deck the Halls

Das Empire State Building ist vom Erdgeschoss bis zu den weltberühmten Aussichtsplattformen mit Weihnachtsdekoration geschmückt glitzernde Lichter, Lametta, Schleifen, Girlanden, Gebinde, imposante Weihnachtsbäume und eine riesige Menora. Zum 100.Jubiläum der Radio City Rockettes finden außerdem offizielle Ausstellungen statt.

Den ganzen Dezember über werden Mieter und Besucher, wenn sie von Montag bis Freitag durch die Fifth Avenue Lobby gehen, festliche Melodien hören, die von professionellen Pianisten gespielt werden.

100 Jahre Rockettes

In dieser Weihnachtszeit können Gäste ein offizielles Kombi-Ticket zum Empire State Building Observatory kaufen, das Zugang zum immersiven Museum, zu den Aussichtsplattformen in der 86.und 102.Etage, 15 Rabatt im ESB-Geschenkladen und ein Ticket zu ausgewählten Vorführungen der berühmten "Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes" umfasst.

In der 80.Etage des Observatory können Gäste mit historischen Fotos, Kostümen und Requisiten aus der "Christmas Spectacular"-Show in die Welt der Rockettes eintauchen. Auf der Aussichtsplattform im 86.Stock können Besucher in der Fotoecke zum Rockettes-Jubiläums posieren, die mit einem prachtvollen Bogen aus Schleifen, Ornamenten und Girlanden sowie drei überlebensgroßen Holzsoldaten geschmückt ist. Ihren Rundgang beenden die Gäste des Observatory in der Fifth Avenue Lobby des Gebäudes, wo die legendären Schaufenster klassische Szenen und farbenfrohe Kostüme aus dem "Christmas Spectacular" zeigen.

Die Rockettes besuchten das Gebäude, um im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die Turmbeleuchtung einzuschalten und die Weihnachtsdekoration des Empire State Building zu enthüllen.

Weihnachtsklassiker

Fans können auch Tickets für klassische Weihnachtsfilme auf der Aussichtsplattform der 80. Etage erwerben, darunter:

"Home Alone 2: Lost in New York" am 5. und 13. Dezember um 17:00 Uhr

"Elf" am 18. Dezember um 17:00 Uhr und am 20. Dezember um 18:30 Uhr

Eintrittskarten zu diesen Sondervorführungen schließen auch bestimmte weihnachtliche Getränke und Snacks ein sowie vollen Zugang zum Museum auf der 2. Etage des ESB und den Aussichtsterrassen.

Santa Claus is Comin' to Town

Am 5., 6., 7., 12., 13., 14., 19., 20. und 21. Dezember wird Santa Claus persönlich Wunschlisten einsammeln und für Fotos mit Besuchern des Observatoriums in seinem eigens dekorierten Bereich im 80. Stockwerk posieren. Weitere Informationen über die Besuche von Santa Claus finden Sie online.

Etwas Süßes

Die lokale Confiserie Doughnuttery wird ab dem 21. November auf der Aussichtsplattform im 86.Stock des Empire State Building vertreten sein und dort täglich von 9 Uhr bis 23 Uhr weihnachtliche Leckereien anbieten.

Turmbeleuchtung

Die ikonischen Lichter des Empire State Building glänzen in der gesamten Weihnachtszeit mit spezieller Beleuchtung für Thanksgiving, Chanukah, Weihnachten und Silvester. Außerdem beginnt hier auch die jährliche Weihnachtsmusik-und-Licht-Show. Senden Sie eine SMS CONNECT an 274-16, um Informationen in Echtzeit über die jeweilige Beleuchtung des Empire State Building zu erhalten.

Die weltberühmte Observatory Experience des Empire State Building unterzog sich einer Neugestaltung im Wert von 165 Millionen US-Dollar, um ein neues interaktives Museum mit neun Ausstellungsräumen, speziellen Mitarbeiteruniformen und eine neue Aussichtsterrasse auf der 102.Etage mit den besten Ausblicken über New York City hinzuzufügen. Die ikonische Observatory Experience wurde zum vierten Mal in Folge in den Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2025: Best of the Best Things to Do als die Nummer 1 der Top-Attraktionen in New York City ausgezeichnet.

Hochauflösendes Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie hier.

Weitere Informationen über das Weihnachtsprogramm des Empire State Building erhalten Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz der Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), ragt von der Basis bis zur Antenne 1.454 Fuß über Midtown Manhattan empor. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observatory Experience schuf ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Auffahrt zum weltberühmten Observatorium im 86.Stock, dem einzigen 360-Grad-Freiluftobservatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, gibt den Besuchern einen Überblick über ihre gesamte New York City-Erfahrung und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seiner aktuellen Bedeutung in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience begrüßt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde zum vierten Mal in Folge in den Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2025: Best of the Best Things to Do als die Nummer 1 der Top-Attraktionen in New York City ausgezeichnet, "America's Favorite Building" vom American Institute of Architects, das beliebteste Reiseziel der Welt von Uber und die Nummer 1 der Attraktionen in New York City in der Ultimate Travel List von Lonely Planet.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (zuvor Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

