

EQS-Media / 12.11.2025 / 05:30 CET/CEST

Pressemitteilung Frankfurt am Main, 12. November 2025 HRK LUNIS: Sven Langenhan wechselt zu Franklin Templeton Sven Langenhan, Leiter Investment Office und Generalbevollmächtigter der HRK LUNIS AG, wechselt zu Franklin Templeton. Herr Langenhan verlässt das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen und in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung zum 31. Januar 2026, um eine neue berufliche Herausforderung als Head of Wholesale (Deutschland) bei der renommierten und international anerkannten Fondsgesellschaft Franklin Templeton zu übernehmen. Seit seinem Eintritt am 1. April 2024 hat Sven Langenhan das Investment Office der HRK LUNIS AG mitgeprägt und gemeinsam mit seinem Team wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Bereichs gesetzt. "Wir danken Sven Langenhan für die stets engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit", so Michael Reuss, Vorstand der HRK LUNIS AG. "Sein Wechsel zu Franklin Templeton ist ein nachvollziehbarer nächster Schritt, für den wir ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg wünschen. Das Investment Office der HRK LUNIS AG bleibt trotz seines Wechsels inhaltlich und personell stark aufgestellt und ist damit bestens für die Zukunft positioniert." Über HRK LUNIS HRK LUNIS zählt mit einem verwalteten Vermögen von rund 7,5 Mrd. Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Von den Mitbewerbern grenzt sich HRK LUNIS vor allem durch das hauseigene Investment Office mit 17 ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Ergänzt wird das Angebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS bietet Kundinnen und Kunden einen individuellen Mehrwert, der über das rein Finanzielle hinausgeht. Die Schwerpunkte liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling und der digitalen Finanzbuchhaltung sowie der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Hauseigene Immobilienexperten stehen bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite. Das Münchner Unternehmen schreibt zudem mittels Beauty Contest private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hrklunis.de

Emittent/Herausgeber: HRK LUNIS AG

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News