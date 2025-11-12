Zehnder Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Gränichen (CH), 12. November 2025: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), eine international führende Anbieterin von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Innenraumklima, informiert heute an ihrem Kapitalmarkttag über die Marktentwicklung im Bereich von Lüftungssystemen, über die Strategie zur Stärkung ihrer führenden Stellung in Europa und den weiteren Ausbau von Präsenz und Marktanteilen in den USA sowie über ihre neuesten, innovativen Produkte und Systeme. «Als eines der weltweit bei innovativen Lüftungs-, Heizungs- und Kühlungslösungen führenden Unternehmen wollen und können wir vom sich abzeichnenden Marktwachstum überdurchschnittlich profitieren,» sagt CEO Matthias Huenerwadel. «Wir verfügen über eine klare Strategie, technologisch, wirtschaftlich und ökologisch überzeugende und anerkannte Lösungen und Produkte sowie die entsprechenden finanziellen Ressourcen.»
Die Nachfrage nach umfassenden Raumklimalösungen steht vor einem Wachstumsschub
Die Zehnder Group hat die Veränderungen in der Klimatisierung und Belüftung von Innenräumen frühzeitig erkannt und bereits im Jahr 2001 durch die Übernahme eines Lüftungsunternehmens den Strategiewechsel von einem Heizkörper-Unternehmen zu einer global tätigen Anbieterin von Lüftungssystemen eingeleitet. Inzwischen erzielt Zehnder zwei Drittel ihres Umsatzes im Lüftungsgeschäft und zählt weltweit zu den führenden Unternehmen dieser Industrie. Entscheidend für diese Entwicklung waren und sind Technologieführerschaft, Kundennähe und operative Exzellenz. "Was uns zudem vom Wettbewerb unterscheidet, ist unsere Fähigkeit, Raumklimalösungen zu entwickeln, welche über die mechanische Belüftung hinausgehen und entscheidende Komfort- und Sicherheitsfaktoren wie die richtige Zirkulation, Temperatur und Feuchtigkeit sowie Geräuschlosigkeit und geringe Schadstoffkonzentration umfassen," sagt CEO Matthias Huenerwadel.
Aufgrund des Klimawandels, der zunehmenden Luftverschmutzung, steigender Energiekosten und damit in Zusammenhang stehenden strengeren Bauvorschriften sowie höheren Ansprüchen an den Komfort in Innenräumen steht die Industrie bei einer Wiederbelebung der Neubauaktivitäten vor einem Wachstumsschub. Während der Anteil von Radiatoren aufgrund des flächendeckenden Einsatzes von Bodenheizungen kontinuierlich sinkt, nimmt jener von Lüftungssystemen laufend zu. In den kommenden Jahren wird in Europa ein Wachstum von 4-6% bei Haus- und Wohnungsfertigstellung erwartet, was die Nachfrage nach Lüftungen im Wohnbereich positiv beeinflussen wird. In Nordamerika ist Zehnder in Kanada bereits Marktführerin und wächst in den USA gezielt in definierten Bundesstaaten.
Klare Strategie für ein über der Marktentwicklung liegendes Wachstum
Von diesem Marktwachstum will Zehnder überproportional profitieren. Zehnder verfolgt deshalb für das Lüftungssegment basierend auf den Prinzipien Technologieführerschaft, Kundennähe und operative Exzellenz eine klare Strategie:
Bestätigung der Guidance
Die Zehnder Group verfolgt weiterhin eine disziplinierte Kapitalallokationsstrategie und behält ihre gewinnorientierte Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 30-50% des Reingewinns bei. Wie bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse 2025 bestätigt, erwartet Zehnder mittelfristig ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 5% und eine operative Gewinnmarge (EBIT) zwischen 9 und 11%. Das Unternehmen ist weiterhin zuversichtlich, durch Innovation, Effizienz und eine klare strategische Ausrichtung langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.
Nächste Termine
Kontakt
René Grieder
Firmenprofil
Die Zehnder Group bietet weltweit führende Lösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima an. Die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe umfassen Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung. Die Gruppe entwickelt und fertigt ihre Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2024 beschäftigte die Zehnder Group rund 3500 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 706 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden durch die Graneco AG gehalten, die durch die Familien Zehnder kontrolliert wird.
