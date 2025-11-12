Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Zürich, 12. November 2025
«Wir haben in den ersten drei Quartalen 2025 unsere positive Entwicklung fortgesetzt und sowohl das Versicherungs- als auch das Fee-Geschäft ausgebaut», sagt Matthias Aellig, Group CEO von Swiss Life. «Zudem konnten wir im TPAM-Geschäft substanzielle Nettoneugeldzuflüsse erzielen und unsere Solvenz ist unverändert stark. Damit sind wir gut unterwegs und bei der Umsetzung unseres Unternehmensprogramms ‹Swiss Life 2027› auf Kurs.»
2228120 12.11.2025 CET/CEST