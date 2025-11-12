von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Riedi, die Wintersaison steht vor der Tür. Wie blicken Sie auf die Sommer- und die Herbstsaison 2025 zurück? Flurin Riedi: Die Ferienregion Gstaad blickt auf eine äusserst erfolgreiche Sommer- und Herbstsaison 2025 zurück. Bis Ende September stiegen die Hotel-Logiernächte erfreulich im Vergleich zum Vorjahr. Die Schweizer Gäste legten rund drei Prozent zu, ebenso die Fernmärkte mit einem Plus von über sechs Prozent ...

