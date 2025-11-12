NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Ferrari bei einem Kursziel von 394 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Sportwagenbauer habe ein robustes Geschäftsmodell und dürfte von anstehenden neuen Modellen profitieren, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend nach dem Kapitalmarkttag und der Quartalszahlen-Vorlage. Er glaubt, dass die Italiener ihre Ziele für 2030 schon vorzeitig erreichen könnten. Der Trend zur Elektromobilität könnte im kommenden Jahr für einige Margenvolatilität sorgen, doch Ferrari sei hier auf dem richtigen Weg. Einige Erwartungen am Markt könnten sich allerdings als zu hoch erweisen. Asumendi erinnerte daran, dass JPMorgan auch die in New York gelisteten Anteilsscheine von Ferrari beobachtet und das Kursziel für diese zuletzt gesenkt hatte./gl/ag



