Die Sportwagenschmiede hat das abgelaufene Geschäftsjahr stärker beendet als erwartet und blickt überdies mit Zuversicht auf den neuen Berichtszeitraum. Dazu enthüllt Ferrari mehr Details zu seinem ersten Stromer. Investoren reagieren zufrieden, nach einer Schwächephase fahren die Anteilsscheine deutlich vor. Das Rekordhoch aus dem vergangenen Frühjahr ist bei der Aktie des Sportwagenbauers zuletzt in immer weitere Ferne gerückt. Mit seinen heute kommunizierten Quartals- und Jahresergebnissen sorgten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
