Gestartet im Jahr 2018, kombiniert die Zusammenarbeit Evotecs leistungsstarkes Multi-Omics-Screening sowie KI-gestützte Datenanalytik und Wirkstoffdesign mit der branchenführenden Bibliothek an CELMoDs von Bristol Myers Squibb. Die 2022 erweiterte Partnerschaft verfolgt weiterhin erfolgreich das Ziel, neuartige Molecular Glue Degrader für hochrelevante Zielstrukturen in der Onkologie und darüber hinaus zu identifizieren.
Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Erfolg in unserer Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb erreicht zu haben und damit einen Schritt näher an der klinischen Erforschung des ersten Präparats unserer Pipeline von Molecular Glue Degraders zu sein. Die Genehmigung dieses IND-Antrags ist nicht nur ein wichtiger wissenschaftlicher und regulatorischer Fortschritt, sondern bestätigt auch die Stärke unserer Zusammenarbeit und unterstreicht das enorme Potenzial für die Markteinführung mehrerer first-in-class Produkte."
Molecular Glue Degraders sind Verbindungen, die Wechselwirkungen zwischen einer E3-Ubiquitin-Ligase und einem Zielmolekül hervorrufen. Diese induzierte Wechselwirkung führt zur Ubiquitinierung und zum anschließenden Abbau des rekrutierten Proteins. Durch diesen Wirkmechanismus sind Molecular Glues nicht auf die agonistischen/antagonistischen Eigenschaften des Proteins beschränkt, wodurch die Reichweite des arzneimittelfähigen Proteoms massiv erweitert wird. Zusätzlich wird der Molecular Glue selbst im Prozess nicht abgebaut und kann dadurch den Abbauprozess mehrfach auslösen und so zu länger anhaltenden therapeutischen Effekten führen.
Über Evotecs strategische Kollaboration mit Bristol Myers Squibb im Bereich Molecular Glues
Evotec wendet insbesondere High-End-Proteomik und Transkriptomik im industriellen Maßstab an, um vielversprechende Arzneimittelkandidaten auf der Grundlage umfassender zellbiologischer Profile zu profilieren und auszuwählen. Evotecs führende PanOmics-Screening-Fähigkeiten bieten einen unvergleichlich hohen Durchsatz. Die Auswahl der vielversprechendsten Kandidaten für die Arzneimittelentwicklung wird durch Evotecs PanOmics-Datenanalyseplattform PanHunter erleichtert. PanHunter unterstützt die Integration und Analyse dieser Datensätze und ermöglicht dadurch die Auswahl der vielversprechendsten CELMoDs für den weiteren Fortschritt in der Lead-Optimierung.
Über Evotec SE
Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften - stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität.
Über Just - Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern.
Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie.
Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.
