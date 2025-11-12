EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec erhält Meilenstein-Zahlung von Bristol Myers Squibb nach Zulassung eines IND-Antrags in der strategischen Partnerschaft im Bereich Protein Degradation



Meilenstein-Zahlung spiegelt kontinuierliche Fortschritte im Rahmen der strategischen Forschungskooperation wider, die sich auf Patientengruppen mit komplexen oder hohen Versorgungsbedürfnissen fokussiert

Genehmigung des IND-Antrags durch die FDA löst Meilenstein-Zahlung in Höhe von 5 Mio. US$ an Evotec aus

Hamburg, 12. November 2025:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, SDAX/TecDAX, Prime Standard, ISIN: DE0005664809, WKN 566480; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Meilenstein-Zahlung in Höhe von 5 Mio. US$ von Bristol Myers Squibb erhalten hat. Die Zahlung resultiert aus der Genehmigung eines IND-Antrags durch die US-amerikanische Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde ("FDA") im Rahmen der strategischen Partnerschaft im Bereich Protein Degradation. Der Wirkstoffkandidat - ein Cereblon-E3-Ligase-Modulator ("CELMoD") - wurde innerhalb der Partnerschaft entwickelt und eine klinische Studie der Phase 1 wird voraussichtlich 2026 beginnen. Gestartet im Jahr 2018, kombiniert die Zusammenarbeit Evotecs leistungsstarkes Multi-Omics-Screening sowie KI-gestützte Datenanalytik und Wirkstoffdesign mit der branchenführenden Bibliothek an CELMoDs von Bristol Myers Squibb. Die 2022 erweiterte Partnerschaft verfolgt weiterhin erfolgreich das Ziel, neuartige Molecular Glue Degrader für hochrelevante Zielstrukturen in der Onkologie und darüber hinaus zu identifizieren. Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Erfolg in unserer Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb erreicht zu haben und damit einen Schritt näher an der klinischen Erforschung des ersten Präparats unserer Pipeline von Molecular Glue Degraders zu sein. Die Genehmigung dieses IND-Antrags ist nicht nur ein wichtiger wissenschaftlicher und regulatorischer Fortschritt, sondern bestätigt auch die Stärke unserer Zusammenarbeit und unterstreicht das enorme Potenzial für die Markteinführung mehrerer first-in-class Produkte."





Über Molecular Glue Degraders

Konventionelle Small Molecule Therapeutika wirken über eine medikamenteninduzierte Wechselwirkung mit der Aktivität eines Proteins. Aufgrund der Beschränkung von agonistischen oder antagonistischen Funktionen sind in etwa 90 % der Proteine nicht medikamentös behandelbar. Zusätzlich wirken konventionelle Small Molecules nur, während sie aktiv an den Rezeptor binden. Dadurch ist typischerweise ein Behandlungsschema erforderlich, das jeden Tag aus einem oder sogar mehreren sorgfältig dosierten Medikamenten besteht. Molecular Glue Degraders sind Verbindungen, die Wechselwirkungen zwischen einer E3-Ubiquitin-Ligase und einem Zielmolekül hervorrufen. Diese induzierte Wechselwirkung führt zur Ubiquitinierung und zum anschließenden Abbau des rekrutierten Proteins. Durch diesen Wirkmechanismus sind Molecular Glues nicht auf die agonistischen/antagonistischen Eigenschaften des Proteins beschränkt, wodurch die Reichweite des arzneimittelfähigen Proteoms massiv erweitert wird. Zusätzlich wird der Molecular Glue selbst im Prozess nicht abgebaut und kann dadurch den Abbauprozess mehrfach auslösen und so zu länger anhaltenden therapeutischen Effekten führen. Über Evotecs strategische Kollaboration mit Bristol Myers Squibb im Bereich Molecular Glues

Im Jahr 2018 ist Evotec eine langfristige strategische Wirkstoffforschungs- und -Entwicklungszusammenarbeit in dem Gebiet der Molecular Glues mit Celgene, jetzt Bristol Myers Squibb, eingegangen. Bristol Myers Squibb ist führend auf diesem Gebiet insbesondere aufgrund ihrer einzigartigen Substanzbibliothek an CELMoDs. Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Entdeckung und Entwicklung einer führenden Pipeline an Molecular Glue Degraders für eine Reihe von therapeutischen Indikationen durch die Nutzung aller proprietären PanOmics- und PanHunter-Plattformen von Evotec sowie AI/ML-basierte Wirkstoffforschungs- und -Entwicklungsfähigkeiten. Evotec wendet insbesondere High-End-Proteomik und Transkriptomik im industriellen Maßstab an, um vielversprechende Arzneimittelkandidaten auf der Grundlage umfassender zellbiologischer Profile zu profilieren und auszuwählen. Evotecs führende PanOmics-Screening-Fähigkeiten bieten einen unvergleichlich hohen Durchsatz. Die Auswahl der vielversprechendsten Kandidaten für die Arzneimittelentwicklung wird durch Evotecs PanOmics-Datenanalyseplattform PanHunter erleichtert. PanHunter unterstützt die Integration und Analyse dieser Datensätze und ermöglicht dadurch die Auswahl der vielversprechendsten CELMoDs für den weiteren Fortschritt in der Lead-Optimierung. Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie - schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften - stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just - Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec. Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Medien

Susanne Kreuter

VP Head of Strategic Marketing

Susanne.Kreuter@evotec.com Investor Relations

Volker Braun

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

Volker.Braun@evotec.com



