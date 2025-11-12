Text: Barbara Spycher, Universität Basel Eine Harley Davidson und eine Affäre mit einer Jüngeren: Das klingt nach Midlife Crisis par excellence. Was als «typisch männlich» gilt, ist ursprünglich ein feministisches Konzept. «Ist es das jetzt gewesen?» «So hatte ich mir mein Leben nicht vorgestellt: Soll das jetzt bis an mein Lebensende so weitergehen?» «Was will ich eigentlich noch?» Solche Gedanken kennen viele Menschen in der Lebensmitte. Sie hinterfragen ...

