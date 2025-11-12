NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 185 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die an diesem Freitag anstehenden Zahlen des Luxusgüterkonzerns für das erste Geschäftshalbjahr sollten eine beeindruckende Entwicklung in den USA, gute Fortschritte in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) und weniger Gegenwind im asiatisch-pazifischen Raum belegen, schrieb James Grzinic in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. In einem unsicheren Branchenumfeld biete die Aktie ein überlegenes Chance-Risiko-Verhältnis./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0210483332





© 2025 dpa-AFX-Analyser