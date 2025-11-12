DJ LEG auf Kurs für Ziele 2025 nach 9M - Ausblick 2026

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten dank moderat gesteigerter Mieteinnahmen, der zügigen Integration der erworbenen Bestände der Brack Capital Properties (BCP) sowie Bewertungsgewinnen im Portfolio operativ die Gewinne deutlich gesteigert.

Der Düsseldorfer Immobilienkonzern, der im MDAX notiert ist, traut sich auch bereits eine Prognose für das kommende Jahr zu: Der bereinigte operative Gewinn FFO, aus dem sich die Dividende speist, soll moderat weiter wachsen, ebenso wie die Mieteinnahmen. Auch bekräftigte das Unternehmen seine Dividendenpolitik, der zufolge 100 Prozent des bereinigten FFO, den das Unternehmen AFFO nennt, an die Aktionäre ausgeschüttet werden soll. Darüber hinaus beinhaltet die Ausschüttung einen Teil der Verkaufserlöses von Immobilien.

Im Gesamtjahr will LEG Immobilien unter anderem weiterhin beim bereinigten FFO (AFFO) in der Spanne von 215 bis 225 Millionen Euro landen, die EBITDA-Marge bei 77 Prozent. Im kommenden Jahr dann soll der bereinigte FFO (AFFO) die Spanne 220 bis 240 Millionen Euro erreichen. Das Mietwachstum soll flächenbereinigt um 3,8 bis 4,0 Prozent zulegen.

November 12, 2025

