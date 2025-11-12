BERLIN (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres den Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert. Haupttreiber war das Geschäft mit wissenschaftlichen Zeitschriften, wie das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte - betrug der Zuwachs 5,9 Prozent. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 7,6 Prozent auf rund 408 Millionen Euro zu. Hier hatten Branchenexperten weniger erwartet. Organisch stieg es um 9,9 Prozent.

Der freie Barmittelzufluss verbesserte sich um 103 Millionen Euro auf 175 Millionen.

Das Management um Unternehmenschef Frank Vrancken Peeters hat die im August angehobenen Jahresausblick bestätigt. Weiterhin wird ein Umsatz in der Spanne von 1,93 bis 1,96 Milliarden Euro erwartet. Das organische bereinigte Betriebsergebnis soll weiter zwischen 540 und 560 Millionen Euro liegen./err/stk