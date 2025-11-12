Das DAX-Unternehmen mit Sitz in Leverkusen hat am heutigen Mittwoch (12. November) die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorgelegt. Diese liegen im Rahmen der Markterwartungen. Das Bayer-Management rund um Firmenlenker Bill Anderson sieht sich auf Kurs, die gesteckten Jahresziele für 2025 zu erreichen.Im dritten Quartal erlöste Bayer 9,66 Milliarden Euro und lag damit im Bereich der Prognose (Schätzung: 9,7 Milliarden Euro). Das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg im Berichtszeitraum um 20,8 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.