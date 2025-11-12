Das DAX-Unternehmen mit Sitz in Leverkusen hat am heutigen Mittwoch (12. November) die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorgelegt. Diese liegen im Rahmen der Markterwartungen. Das Bayer-Management rund um Firmenlenker Bill Anderson sieht sich auf Kurs, die gesteckten Jahresziele für 2025 zu erreichen.Im dritten Quartal erlöste Bayer 9,66 Milliarden Euro und lag damit im Bereich der Prognose (Schätzung: 9,7 Milliarden Euro). Das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg im Berichtszeitraum um 20,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
