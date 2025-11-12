© Foto: Juan Vega - EUROPA PRESSDer Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat im dritten Quartal 2025 seinen operativen Gewinn kräftig ausgebaut, bleibt aber durch hohe Rückstellungen für US-Rechtsstreitigkeiten in den roten Zahlen. Die Details. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal währungs- und portfoliobereinigt um 0,9 Prozent auf 9,66 Milliarden Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen legte um 20,8 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sprang um 137 Prozent auf 0,57 Euro, während unter dem Strich ein Verlust von 963 Millionen Euro verblieb. Im Agrargeschäft (Crop Science) profitierte Bayer von einer starken Nachfrage nach Maissaatgut und Herbiziden. Der Umsatz der Sparte stieg um 1,3 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE