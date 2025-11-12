© Foto: Fabian Strauch - dpaRWE übertrifft die Erwartungen mit soliden Quartalszahlen und profitiert von wachsender Nachfrage nach erneuerbarer Energie und dem KI-getriebenen Stromboom.Trotz eines von schwachem Wind und sinkenden Handelsmargen geprägten Jahres bleibt der Essener Energiekonzern RWE auf Expansionskurs. Der DAX-Konzern investiert weiter massiv in neue Wind-, Solar- und Speicherprojekte und bestätigt zugleich seine Ergebnis- und Dividendenerwartungen für das laufende Jahr. RWE erzielte in den ersten neun Monaten 2025 ein bereinigtes EBITDA von 3,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,3 Milliarden Euro. Damit liegt der Konzern über den Prognosen vieler Analysten (etwa 3,14 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen ...
