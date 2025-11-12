Infineon hat am Mittwochmorgen die Zahlen für das zurückliegende vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 veröffentlicht. Große Überraschungen blieben hier aus. Im neuen Geschäftsjahr rechnet der Konzern nach den jüngsten Rückgängen wieder mit einem leichten Anstieg der Erlöse.Laut Vorstandschef Jochen Hanebeck bleibt die Lage auf den Absatzmärkten weiterhin uneinheitlich. "Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir ein moderates Wachstum in einem weiterhin uneinheitlichen Marktumfeld. In Automobil-, ...

