Mittwoch, 12.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Jetzt beginnt die nukleare Dekade - und Uran wird knapp
WKN: 915210 | ISIN: AT0000818802 | Ticker-Symbol: DOQ
Tradegate
12.11.25 | 09:13
194,40 Euro
-4,24 % -8,60
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
DO & CO AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DO & CO AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
197,00198,2009:58
197,00198,2009:58
Dow Jones News
12.11.2025 08:33 Uhr
180 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-AFR: DO & CO Aktiengesellschaft: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

Wien (pta000/12.11.2025/08:00 UTC+1) - DO & CO Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2025/26 Internet-Veröffentlichung: https://www.doco.com/jahres-quartalsberichte/?lang=de Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      DO & CO Aktiengesellschaft 
           Stephansplatz 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Johannes Cerny 
Tel.:         +43 664 80 777 2416 
E-Mail:        johannes.cerny@doco.com 
Website:       www.doco.com 
ISIN(s):       AT0000818802 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, 
           Stuttgart, Tradegate 
Weitere        London, Istanbul 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762930800546 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 02:01 ET (07:01 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.