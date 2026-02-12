Anzeige
WKN: 915210 | ISIN: AT0000818802 | Ticker-Symbol: DOQ
Tradegate
12.02.26 | 09:37
191,40 Euro
+0,95 % +1,80
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
DO & CO AG Chart 1 Jahr
DO & CO AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
12.02.2026 08:33 Uhr
121 Leser
PTA-AFR: DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Wien (pta000/12.02.2026/08:00 UTC+1) - DO & CO Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2025/26 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.doco.com/jahres-quartalsberichte/?lang=de Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026

Aussender:      DO & CO Aktiengesellschaft 
           Stephansplatz 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Johannes Cerny 
Tel.:         +43 664 80 777 2416 
E-Mail:        johannes.cerny@doco.com 
Website:       www.doco.com 
ISIN(s):       AT0000818802 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        London, Istanbul 
Handelsplätze:

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 02:01 ET (07:01 GMT)

© 2026 Dow Jones News
