Der DAX könnte am Mittwoch seinen kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Rekord Anfang Oktober knacken. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa ein halbes Prozent höher auf 24.203 Punkte. Der DAX würde damit Kurs auf die nächste Charthürde um 24.500 Punkte nehmen, bevor bei 24.771 Punkten dann sein Höchststand wartet. Weiter im Fokus steht das mögliche Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits die Markterholung
