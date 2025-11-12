Der DAX könnte am Mittwoch seinen kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Rekord Anfang Oktober knacken. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa ein halbes Prozent höher auf 24.203 Punkte. Der DAX würde damit Kurs auf die nächste Charthürde um 24.500 Punkte nehmen, bevor bei 24.771 Punkten dann sein Höchststand wartet. Weiter im Fokus steht das mögliche Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits die Markterholung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.