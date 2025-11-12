Frauenfeld - PRETIUM Real Estate Fund hat die Emission in Höhe von CHF 47.7 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde deutlich überzeichnet. Die von der Fondsleitung PRETIUM Invest AG vom 27. bis 31. Oktober 2025 durchgeführte Kapitalerhöhung für den PRETIUM Real Estate Fund wurde deutlich überzeichnet und konnte mit einem Emissionserlös von CHF 47.7 Mio. erfolgreich abgeschlossen werden. Insgesamt werden 456'799 neue Anteile zu ...

