Vaduz - Per 1. Januar 2026 wird Marc Fischer als neues Geschäftsleitungsmitglied der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG die Funktion des Leiters Fund Client Solutions & Services übernehmen. Marc Fischer verfügt über eine langjährige und fundierte Expertise im Fonds- und Asset-Servicing-Geschäft. Seine berufliche Laufbahn umfasst leitende Positionen bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, der GAM Investment Management (Switzerland) AG sowie ...

