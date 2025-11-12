Vaduz - Per 1. Januar 2026 wird Marc Fischer als neues Geschäftsleitungsmitglied der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG die Funktion des Leiters Fund Client Solutions & Services übernehmen. Marc Fischer verfügt über eine langjährige und fundierte Expertise im Fonds- und Asset-Servicing-Geschäft. Seine berufliche Laufbahn umfasst leitende Positionen bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, der GAM Investment Management (Switzerland) AG sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab