Burgdorf - Das Medizinaltechnik-Unternehmen Ypsomed ist im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 (per Ende September) deutlich gewachsen. Auch der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Der konsolidierte Umsatz von Ypsomed stieg um 11,9 Prozent auf 362,7 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ypsomed hat zuletzt das Diabetes-Geschäft verkauft, welches noch zu einem Teil eingeflossen ist. Im fortgeführten Geschäftsbereich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.