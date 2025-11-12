Burgdorf - Das Medizinaltechnik-Unternehmen Ypsomed ist im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 (per Ende September) deutlich gewachsen. Auch der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Der konsolidierte Umsatz von Ypsomed stieg um 11,9 Prozent auf 362,7 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ypsomed hat zuletzt das Diabetes-Geschäft verkauft, welches noch zu einem Teil eingeflossen ist. Im fortgeführten Geschäftsbereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
