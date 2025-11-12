Gestern hatten mit TAG Immobilien und der Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen bereits zwei deutsche Immobilienunternehmen Zahlen vorgelegt - und damit der Branche neuen Rückenwind verliehen. Nun hat auch LEG Immobilien seine Quartalsergebnisse präsentiert. Gibt das der Aktie des Marktführers Vonovia erneut Rückenwind?LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten des Jahres zweistellige Wachstumsraten beim operativen Gewinn erzielt. Der Düsseldorfer Wohnungskonzern profitierte dabei nicht nur von steigenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
