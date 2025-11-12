EQS-News: reconcept GmbH
/ Schlagwort(e): Sonstiges
reconcept treibt Energieprojekte in Kanada voran: erfolgreicher Solarprojektverkauf und dynamisches Wachstum der Projektpipeline
Kanada zählt für reconcept seit 2014 zu den Kernmärkten und hat in den vergangenen Jahren weiter an Bedeutung gewonnen - mit einem klaren Fokus auf Solar-, Wind- und Batteriespeichersystemen als Stand-alone- und Hybridlösung. Der aktuelle regionale Schwerpunkt liegt auf den Provinzen Alberta, Ontario und British Columbia. Das Land verfügt über hervorragende natürliche Voraussetzungen für Wind- und Solarenergie, eine investorenfreundliche Regulierung sowie langfristig angelegte Förder- und Ausschreibungsprogramme auf Provinzebene. Vor diesem Hintergrund hat reconcept seine Greenfield-Aktivitäten in den vergangenen zwei Jahren deutlich ausgebaut: Die kanadische Projektpipeline umfasst inzwischen mehr als 50 Projekte mit rund 3,0 GW Gesamtleistung - darunter 620 MW Solar bzw. Solar/BESS, 2.270 MW Wind und 150 MW BESS. Diese technologische Diversifizierung ermöglicht eine flexible Steuerung in einem dynamischen Marktumfeld und sichert reconcept attraktive Wachstumsperspektiven.
Der Verkauf des Solarprojekts steht beispielhaft für eine Strategie, die reconcept in Kanada bei ausgewählten Projekten verfolgt: den gezielten Verkauf in einer frühen Entwicklungsphase, während reconcept Kanada die technische und genehmigungsseitige Weiterentwicklung fortführt. Dieses Modell ermöglicht eine effiziente Nutzung von Ressourcen und schafft Freiräume, um parallel weitere Projekte im kanadischen Markt voranzutreiben.
Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, erklärt: "Die jüngsten Fortschritte in Kanada zeigen, wie erfolgreich wir unsere internationale Wachstumsstrategie umsetzen. Unsere Aktivitäten dort stehen beispielhaft für unseren partnerschaftlichen Entwicklungsansatz: Wir initiieren, strukturieren und begleiten Projekte flexibel - teils bis zur Baureife, teils in früheren Entwicklungsphasen, wenn sich passende Partnerkonstellationen ergeben. Damit schaffen wir langfristigen Mehrwert für Investoren und lokale Partner und stärken zugleich unsere Marktposition."
12.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|reconcept GmbH
|ABC-Straße 45
|20354 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 325 21 650
|E-Mail:
|info@reconcept.de
|Internet:
|www.reconcept.de
|ISIN:
|DE000A382897, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3, DE000A351MJ3, DE000A4DE123, DE000A4DFM55, DE000A4DFJZ1, DE000A4DFW53
|WKN:
|A38289, A3E5WT, A3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A4DE12, A4DFM5, A4DFJZ, A4DFW5
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2227918
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2227918 12.11.2025 CET/CEST