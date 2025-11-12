FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 46 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einer substanziellen Dividende für das Jahr 2025, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Diese hänge an der Höhe der Dividenden der beiden großen Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG. Die Konsensschätzung für die Dividende je Aktien der Porsche SE belaufe sich auf 1,66 Euro./bek/ag



