Chartcheck: Juggernaut Exploration seit Jahresbeginn im ungebrochenen Aufwärtstrend

Anzeige / Werbung

Kaufsignale wurden kürzlich durch den MACD wie auch den Stochastik Indikator generiert

Der Aktienkurs des kanadischen Gold- und Silberexplorers Juggernaut Exploration (WKN A2PTXU / TSXV JUGR) steigt seit dem Jahresbeginn ohne Unterbrechung oberhalb der blauen Aufwärtstrendlinie stetig an und hat seinen Wert in dieser Zeit mehr als verdoppelt. Nach dem erfolgreichen Test der Marke von einem kanadischen Dollar dürfte sich dieser als neue Basis etabliert haben.

Positiv zeigen sich auch die beiden Durchschnittslinien - beide steigen seit dem Sommer kontinuierlich an, zudem ist das mittelfristige Kaufsignal, welches sich aus dem Aufwärtskreuzen der 100er durch die 200er hindurch ergibt, weiter intakt.

Kaufsignale wurden kürzlich durch den MACD wie auch den Stochastik Indikator generiert - in beiden Fällen kreuzte die blaue Linie die rote Linie nach oben. Der Trendbestätiger rutschte nach der auf das Oktobertop folgenden Konsolidierung erstmals seit vier Monaten wieder unter die neutrale 100, drehte aber vor wenigen Tagen bereits wieder nach oben und sollte nun zügig wieder ins positive Terrain wechseln.

Der den Kapitalfluss anzeigende Chaikin Money Flow notierte in den letzten acht Wochen meist im roten Bereich und signalisierte somit einen Abfluss von Kapital. Einhergehend mit den anderen Kaufsignalen konnte er nun auch wieder in die grüne Zone wechseln und zeigt damit einen Kapitalzufluss an.

Quelle: Comdirect

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung:?Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte:?Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA48132D3094