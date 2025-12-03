Die Goldentdeckung des Jahres?: Juggernaut Exploration - Spektakulärer Goldfund im Goldenen Dreieck!

Anzeige / Werbung

Juggernaut Exploration: "Highway of Gold" am Big One-Projekt (Golden Triangle) - >300 Adern, Proben bis 79 g/t Au & 3.157 g/t Ag; fünfjährige Genehmigung, erste Bohrungen 2026.

In diesem Interview erläutern Dan Stuart und der leitende Geologe von Juggernaut Exploration (TSX-V: JUGR, FSE: 4JE) Manuele Lazzarotto die jüngsten Entwicklungen auf dem Big One-Projekt im Golden Triangle, British Columbia.

Das Unternehmen berichtet von seiner Entdeckung eines außergewöhnlich umfangreichen gold-, silber und kupferreichen polymetallischen Adersystems - des sogenannten "Highway of Gold" - mit mittlerweile über 300 Adern, die bis zu 8 m breit sind und Streichen von bis zu 500 m aufweisen. Erste Probe-Analysen ergaben bis zu 79 g/t Gold und 3 157 g/t Silber. Die Hauptentdeckung, das Eldorado-System, erstreckt sich über eine Fläche von rund 22 km² und ist nach wie vor offen für Erweiterungen. Juggernaut hat bereits eine fünfjährige Bohrgenehmigung erhalten und plant eine erste Bohrkampagne im Jahr 2026.

Juggernaut Exploration - Spektakulärer Goldfund im Goldenen Dreieck!

