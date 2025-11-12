Foxconn überrascht mit einem Gewinnsprung von 17 Prozent dank boomender KI-Server-Nachfrage. Der Nvidia-Partner profitiert vom KI-Trend und plant weiteres Wachstum in der zweiten Jahreshälfte.Der Elektronikriese Foxconn hat im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg verzeichnet und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der weltweit größte Auftragsfertiger für Elektronik, der offiziell als Hon Hai Precision Industry firmiert, profitierte vor allem vom rasant wachsenden Geschäft mit Servern für künstliche Intelligenz (KI). Der Nettogewinn im dritten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf 57,7 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (rund 1,9 Milliarden US-Dollar) und …

